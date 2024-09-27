Для обвиняемого в покушении на Прилепина попросили пожизненное

Озвучена мера наказания, которое гособвинение считает адекватным для Александра Пермякова. Ему вменяют покушение на писателя Захара Прилепина.

Гособвинитель попросил признать обвиняемого виновным и назначить ему отбывание пожизненного заключения в колонии особого режима. При этом нужно назначить первые 10 лет, считает обвинение, в тюрьме. Также с Пермякова попросили взыскать штраф в 1,5 млн руб., пишет РБК.

Напомним, 6 мая 2023 года в результате теракта погиб телохранитель Прилепина, а сам писатель получил серьезные травмы. Ему была сделана операция. Гражданин Украины Александр Пермяков, которому вменяют покушение на писателя Захара Прилепина, полностью признал свою вину.

В СК сообщили, что Пермяков прошел на Украине диверсионную подготовку, после чего прибыл в Россию по украинскому паспорту, чтобы по заданию СБУ совершить покушение на Прилепина.

В течение длительного времени Пермяков следил за писателем, изучая маршрут его передвижения. Его соучастники предоставили ему поддельные документы на имя гражданина Казахстана, по которым он собирался покинуть Россию после совершения преступления.