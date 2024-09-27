13-летняя девочка забеременела от своего дедушки

57-летний мужчина надругался над своей 13-летней внучкой, которая сейчас на восьмом месяце беременности. Все произошло в Кемеровской области.

"Интересное положение" у школьницы с ментальными проблемами диагностировали врачи местной больницы, куда она обратилась за помощью. Им она рассказала, что весной некоторое время жила у бабушки с дедушкой в селе Кайла Яйского района. Один раз ночью дедушка лёг с ней рядом и "что-то делал".

Подозреваемый сейчас в СИЗО. Мужчину обвиняют в ряде преступлений против половой неприкосновенности, рассказали в правоохранительных органах, пишет Комсомольская правда-Кемерово.

По сведениям СМИ, мужчина в разные годы был неоднократно судим, среди статей – изнасилование, кража и хулиганство. Он останется под арестом до конца расследования.

Следствие проверяет семью, а также органы, которые должны были контролировать условия проживания несовершеннолетних в многодетной семье.