27 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге уменьшилось количество ДТП с участием самокатов. Итоги сезона-2024 

Количество ДТП с участием самокатчиков в Екатеринбурге значительно сократилось с 2023 года. Об этом сообщили глава городского Комитета по транспорту Владимир Галаков и начальник отдела ДПС и розыска Госавтоинспекции УМВД по Екатеринбургу Антон Попов, подведя итоги сезона СИМ. Несмотря на это, число участков, запрещенных для передвижения на самокатах, планируют увеличить в 2025 году.

По имеющимся данным, в этом году произошло 112 транспортных происшествий с самокатами, в которых один человек погиб, а 115 получили травмы. Попов отметил, что в прошлогодний период было зафиксировано 162 ДТП, из чего можно сделать вывод о положительной динамике и действии профилактический работ. Среди них и еженедельные рейды сотрудников мэрии, Госавтоинспекции и кикшеринговых компаний по средствам индивидуальной мобильности.

В большинстве случаев в ДТП попадают именно подростки - от 15 до 17 лет, несмотря на то, что правилами кикшеринговых компаний езда до 18 лет запрещена. В основном они не спешиваются на пешеходном переходе, не снижают скорость на определенных участках, едут вдвоем на одном самокате, или вовсе едут пьяными.

Ранее в городской администрации уже составили список мест, где самокат будет автоматически останавливаться или замедлять скорость для безопасного передвижения пешеходов. Сейчас рассматривается вопрос об увеличении количества таких участков, чтобы сократить последующее число ДТП.

"По итогам этого сезона, анализа аварийности будут добавлены места, на которых необходимо введение ограничения скорости или полного запрета передвижения. В следующем году количество участков увеличится", – заявил Владимир Галаков и добавил, что в этом году администрация Екатеринбурга и кикшеринговые компании заключили соглашение о сотрудничестве. Изучить действующие ограничения можно на интерактивной карте.

Теги: Екатеринбург, ДТП, самокат


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