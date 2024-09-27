В Свердловской области до конца сентября объявлено предупреждение по смогу

В Свердловской области синоптики объявили предупреждение по смогу.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, до 30 сентября на территории региона ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

"Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения – с 20 часов 30 сентября", - говорится в сообщении.

Ранее синоптики пообещали возвращение "бабьего лета" в Екатеринбург. Уже к ближайшим выходным в регион поступит новая порция тепла.