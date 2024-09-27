В Сибири жилище семьи, где погибли дети, плохо проветрили после обработки дихлофосом

В Красноярском крае следователи допросили главу семьи, в которой от отравления погибли четверо детей. Мужчина сделал интересное заявление – сказал, что жилище толком не проветрили после обработки дихлофосом.

"Он (отец) сказал, что все якобы вышли на улицу, он побрызгал дома. Два часа они находились на улице, а потом зашли. Поскольку запаха не было в доме, он помещение не проветривал", - сообщили РИА Новости в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии, уточнив, что в доме была открыта только форточка.

Напомним, что семья обратилась за медицинской помощью 21 сентября с признаками отравления. В тот же день в больнице умерли два ребенка — девочка 6 лет и мальчик 13 лет, 22 сентября в реанимации скончалась девочка 11 лет, в ночь на 23 сентября — девочка 12 лет. Родители детей в тяжелом состоянии были в реанимации и пришли в себя 23 сентября. Мама четверых детей беременна пятым ребенком, его удалось спасти.

Из дома отравившейся семьи на экспертизу были отправлены удобрения, химикаты, таблетки для посудомоечной машины, остатки еды, ветеринарные лекарственные препараты. Одной из версий случившегося называли отравление дихлофосом. Также сообщалось, что четверо детей отравились средством для травли мух. Изначально предполагалось, что они варили пельмени сами и по ошибке добавили порошок вместо приправы. Однако судмедэксперты не обнаружили в организме одной из умерших девочек следов инсектицидного средства.