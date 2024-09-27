27 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

Две пожилые женщины устроили перестрелку в лесу под Питером

74-летняя женщина оказалась ранена во время сбора грибов в лесу под Санкт-Петербургом. Пенсионерка рассказала, что собирала осенний урожай в лесу у поселка Белоостров, когда к ней подошла другая женщина и начала стрелять в нее с расстояния в 1 метр. Незнакомка выстрелила 4 раза из "Осы". Три пули попали в бедро и задели кость. В больнице у пострадавшей диагностировали сквозное ранение, пишет Mash.

После стрельбы женщина сразу ушла, но ее быстро задержали. В итоге на 70-летнюю уроженку Карелии возбудили дело о лёгком вреде здоровью и отпустили под обязательство о явке.

Журналистам она рассказала, что тоже была в лесу, слышала выстрелы, но никого не видела и пистолета у нее нет. В момент стрельбы она якобы говорила по мобильнику. В деле разбирается полиция.

Теги: грибы, стрельба, Санкт-Петербург, пенсионерка


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