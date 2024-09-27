Более 5 тысяч заявок о пропавших в Курской области принял "Красный крест"

Больше пяти тысяч заявок о пропавших в Курской области приняли сотрудники Российского "Красного креста" с начала вторжения украинских войск в Курскую область.

Сотрудники смогли собрать все в единую базу заявок. Их постоянно сверяют со списками, куда вносят людей, приходивших за гуманитарной или иной помощью, а также со списками Минцифры, МВД, пунктов временного размещения и Минздрава.

Как уточнили в "Красном кресте", уже удалось помочь примерно по 800 обращениям, пишет Lenta.ru.

Специалисты поясняют, что число пропавших может не совпадать с числом разыскиваемых, т.к. на одного человека может быть подано больше одного обращения: например, о матери и брате.

Заявку на поиск родных можно подать тремя способами: по номеру горячей линии, на сайте "Российского красного креста" или в месте развертывания мобильных пунктов в Курске.