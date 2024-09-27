В ямальском селе прошли мастер-классы от чемпиона мира по ММА

В Яр-Сале (ЯНАО) побывал чемпион мира по ММА, основатель школы единоборств "Шторм" Александр Шлеменко. Визит именитого спортсмена в ямальское село состоялся в рамках проекта "Спортивный полюс", который реализует "Газпромнефть-Заполярье" при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

Как сообщили Накануне.RU на предприятии, Шлеменко провел серию мастер-классов для воспитанников спортшколы "Лидер", а также продемонстрировал азы боевого искусства на открытой тренировке для взрослых и детей.

По словам именитого спортсмена, он ставит перед собой задачу показать молодежи, насколько важна физическая активность: "Независимо от того, где ты живешь – в маленьком селе или большом городе – если ты не будешь двигаться, работать над собой, ты не будешь развиваться. И особенно на Севере, где движение – это сама жизнь".

Шлеменко также оценил условия для занятий спортом, созданные в ямальских селах.

"Такие залы есть далеко не в каждом городе. И если местные ребята в чем-то обделены погодой, то они ни в коем случае не обделены условиями для своего развития", – сказал он.

Директор программы социальных инвестиций "Родные города" Ярина Сугакова отметила, что на Ямале уделяется большое внимание гармоничному развитию детей и востребованы образовательные, культурные и спортивные инициативы.

"Уже почти 10 лет мы вместе с Александром Шлеменко стараемся сделать спорт доступнее для детей. Его пример вдохновляет молодых спортсменов, и мы рады помочь ямальским ребятам потренироваться с кумиром, получить бесценный опыт, чтобы двигаться дальше", – прокомментировала она.

В том, что тренировка с чемпионом укрепит ребят в стремлении заниматься спортом и вести активный образ жизни, уверен и генеральный директор "Газпромнефть-Заполярья" Владимир Крупеников.

"Вместе с программой "Родные города" мы помогаем расширять географию школы "Шторм". Важно, чтобы дети имели равные возможности. Уверен, тренировка плечом к плечу с профессиональным спортсменом укрепит ребят в стремлении заниматься спортом и вести активный образ жизни", – подчеркнул он.

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский поблагодарил нефтяников и Александра Шлеменко за внимание к подрастающему поколению. Он также отметил, что на Ямале активно развивается спортивная инфраструктура и делается все возможное, чтобы дети могли выбирать, чем заниматься.