Вахрин не уволен, но под стражей: власти Тюменской области прокомментировали статус замгубернатора

Правительство Тюменской области прокомментировало информацию о статусе арестованного заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина.

"Вахрин В.М. не уволен. В настоящее время Вячеслав Михайлович находится под стражей и не исполняет обязанности по должности заместителя губернатора Тюменской области", - говорится в сообщении инфоцентра в ответ на запрос Накануне.RU.

Отметим, что с сайта правительства Тюменской области имя Вячеслава Вахрина убрали из списка заместителей губернатора. Теперь там указаны данные нового зама - Павла Перевалова. О его назначении на эту должность было объявлено накануне. Перевалов будет исполнять обязанности экс-заместителя губернатора.

8 июня 2024 г. Басманный суд Москвы отправил под арест заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о коррупции. Его обвиняют в получении крупной взятки от бизнесмена Алексея Гоцыка (его строительная компания возводит ЖК "Вознесенский", также он является совладельцем отеля "Восток"). Вахрин – бывший депутат заксобрания Пермской области. Заместителем губернатора Тюменской области работал с 2012 г. Губернатор Александр Моор признавался, что Вахрин является его другом детства, но после ареста зарплату не получает, хоть и до сих пор не уволен.