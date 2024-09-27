В Екатеринбурге составят список пожароопасных участков

В Екатеринбурге сформируют список земельных участков, где во время пожароопасного периода есть повышенный риск возникновения торфяных и ландшафтных пожаров. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как пояснили в мэрии, с собственниками этих территорий муниципалитет вместе с контролирующими органами будет вести профилактическую работу в особом порядке. В нынешнем году в Екатеринбурге было зарегистрировано всего четыре лесных пожара, в то время как в 2023-м в разы больше – 59. На тушение травы и торфа огнеборцы выезжали 20 раз, в прошлом году было 98 таких выездов.

С апреля по июль в городе действовал особый противопожарный режим, который вводил ряд ограничений. В частности, запрещалось посещать леса и торфяные массивы, использовать открытый огонь и разводить костры на земельных участках всех форм собственности.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов объяснил, почему в регионе решили отменить особый противопожарный режим.