Бесплатные сервисы Google останутся доступными в России

Бесплатные сервисы Google останутся доступными в России. Как пишут "Известия", в компании знают о проблемах с учетными записями, возникшими в РФ накануне. Сервис сейчас работает над их решением.

"Мы знаем, что у некоторых пользователей в России есть проблемы с использованием учетных записей Google, и мы работаем над решением этих проблем", — сообщили в Google.

В компании отметили, что по-прежнему стараются сохранить бесплатные сервисы Google доступными для пользователей из России.

Первые сообщения о проблемах с "учетками" появились в начале сентября. Некоторые пользователи не могли использовать российский номер для регистрации аккаунта.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций зафиксировали значительное сокращение сообщений, отправляемых российским пользователям.

В ведомстве посоветовали россиянам создать резервные копии данных и перейти на российские платформы.

В итоге пользователи стали массово покупать симки зарубежных операторов, на которые коды приходят без проблем. К середине сентября количество продаж составило около 1 миллиона, рассказал ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Напомним, что Google объявила о прекращении деятельности в России еще в 2022 году. Но большинство сервисов компании все еще доступны. При полной блокировке в нашей стране перестанут функционировать такие сервисы, как Workspace, Figma, AutoCAD, JetBrains IDE и другие.