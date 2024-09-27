В элитной новостройке в Сургуте произошел пожар

В строящемся элитном ЖК "Гудзон" в Сургуте произошел пожар.

По данным "СургутИнформ-ТВ", в здании мог взорваться газовый баллон. В соцсетях сообщают, что на балконе восьмого этажа загорелись стройматериалы.

По данным пресс-службы МЧС России, из здания были эвакуированы порядка 60 человек. В 11.36 огонь был локализован, в 11.37 - возгорание ликвидировано. На месте работали 23 человека и шесть единиц техники.

Трем работникам понадобилась помощь медиков. По предварительной информации, они надышались дымом.

Причины пожара выясняются.