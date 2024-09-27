27 Сентября 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

В Свердловской области хотят запретить продажу алкоголя ночью

В Свердловской области собираются частично запретить продажу алкоголя в ночное время. С такой инициативой выступило правительство региона.
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Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, речь о том, чтобы с 1 марта 2025 года ограничить розничную продажу алкоголя ночью в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Законопроект уже утвержден на заседании областного кабинета министров и будет направлен на рассмотрение в Законодательное собрание Свердловской области.

Предполагается, что это улучшит права жителей региона на тишину, покой и безопасность в вечернее и ночное время, а также сократит число точек, где незаконно продают спиртное. При этом в ресторанах, барах или кафе, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, по-прежнему можно будет купить алкоголь круглосуточно – но пить его на месте.

Как добавили в департаменте, за два года от жильцов многоквартирных домов поступило около 400 жалоб на нарушение тишины и покоя посетителями магазинов, где круглые сутки продают алкоголь на вынос.

Напомним, недавно главный психиатр-нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный предложил временно отложить запрет продажи алкоголя лицам до 21 года и назвал сроки.

Теги: алкоголь, запрет, продажа


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