Судья, признавший журналиста Гершковича шпионом, заявил о 200%-ой уверенности в приговоре

Судья Свердловского областного суда Андрей Минеев заявил, что на 200% уверен в том, что осужденным им журналист Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович является шпионом и работал на ЦРУ. Об этом он рассказал на прошедшем накануне паблик-токе в Музее истории Екатеринбурга.

Как передают "Вечерние ведомости", судья сразу же оговорился, что не может рассказать всех деталей, так как ранее процесс закрыли от общественности из-за грифа секретности. Он также добавил, что подсудимый свою вину не признал.

"Вы, кстати, все правильно сказали – он одновременно и журналист, одновременно шпион, и одновременно чего там сказали? Третий какой-то? В общем, он "три в одном", что называется, был. А, в интересах ЦРУ работал. Ну так оно и есть. Вот это могу вам подтвердить. И когда дело в итоге рассмотрели, я вот на 100, на 200% уверен, что там все это и было. Поэтому абсолютно законно он оказался там, где оказался. Я имею в виду – с точки зрения лишения свободы. А то, что его потом обменяли – ну, это не в моей власти находится", - отметил Минеев.

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 29 марта 2023 года. По версии следствия, по заданию ЦРУ тот собирал на Среднем Урале секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники. Гособвинение запрашивало для гражданина США 18 лет колонии строгого режима из 20 возможных по вменяемой статье. В итоге Эван Гершкович получил 16 лет колонии строгого режима.

Позднее президент Владимир Путин помиловал осужденных в России граждан стран НАТО перед их обменом. Среди них был и Гершкович, который на следующий же день после новости попросил главу России об интервью. Еще через несколько дней в сети появилось видео с задержанием американского журналиста.