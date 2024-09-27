На "Уральские авиалинии" возбудили дело из-за обмана пассажира

Авиакомпанию "Уральские авиалинии" уличили в обмане пассажира. Возбуждено дело.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, проверка показала, что в августе текущего года представитель "Уральских авиалиний" отказал пассажиру в перелете из Сочи в Екатеринбург. Причиной стало отсутствие в самолете посадочного места в связи с заменой судна. В итоге пассажир, которому отказали в посадке, был отправлен в столицу Урала следующим рейсом.

Транспортный прокурор внес представление руководителю авиакомпании. А в отношении юридического лица возбуждено административное дело по части 2 статьи 14.7 КоАП РФ (Обман потребителей). Сейчас оно находится на рассмотрении.

Напомним, что недавно "Уральские авиалинии" оштрафовали за повреждение багажа на рейсе "Москва – Екатеринбург".