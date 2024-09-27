С 1 октября повысятся выплаты военным пенсионерам и зарплата военнослужащих и приравненных к ним лиц

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступают в силу в октябре. Одно из главных нововведений касается военных пенсионеров. Их пенсии станут больше на 5,1%. Выплаты в стране получают около 2,8 миллионов человек, сообщает портал Государственной Думы.

Кроме того, с 1 октября на 10,5% вырастет зарплата военнослужащих и приравненных к ним лиц.

"Это решение повысит реальные доходы наших солдат и офицеров, а также военных пенсионеров", — отметил Володин.

Еще одно новшество, которое начнет работать во вторник: в договоре кредитования финансовые компании должны будут указывать полную стоимость страховых услуг и страховой премии.

"Закон защитит наших граждан. Люди смогут получить полную информацию о стоимости страховки и осознанно сделать свой выбор, не переплачивая за навязанные услуги", — сказал Председатель Государственной Думы.

Также 1 октября начнут действовать поправки к проекту федерального закона, который регулирует правовое положение мигрантов в России. Теперь разрешение на временное проживание они смогут получать только после трех лет совместного проживания с гражданкой(-ином) Российской Федерации. Такой же срок теперь будет действовать при усыновлении ребенка, являющегося гражданином РФ.

Еще один закон, вступающий в силу, касается контроля за деятельностью платежных агентов. Через платежных агентов все россияне оплачивают коммунальные услуги, мобильную связь и другое.

"Раньше эта сфера в полной мере не регулировалась, что создавало угрозу прозрачности операций. Вступающая в силу норма исправит ситуацию. Закон направлен на защиту прав граждан", — сказал Вячеслав Володин.