МИД РФ: Страны Запада продолжают практику подавления коренного населения

МИД России опубликовал доклад о ситуации с правами коренных народов в государствах-членах Арктического совета – Дании, Канаде, Норвегии, США, Финляндии и Швеции, а также в Австралии, Новой Зеландии и Японии. В них продолжатся позорная практика подавления коренного населения.

В Австралии до 1970-х гг. детей аборигенов разлучали с родителями. Им запрещалось общаться на своем языке, поддерживать контакт с родными и близкими. Их передавали на воспитание в семьи европейцев, принудительно зачисляли в государственные и церковные учебные заведения. В 2008 году власти Австралии официально принесли извинения коренному населению континента за "бесчеловечную политику своих предшественников" и объявили о запуске инициативы "Сокращение разрыва" для вовлечения аборигенов в экономическую и общественную деятельность. Но почти по всем заявленным целям никакого прогресса нет. А на конституционном референдуме 14 октября 2023 года было отвергнуто учреждении даже совещательного органа по делам коренного населения. Это продемонстрировали не только неспособность правительства решить укоренившиеся проблемы исконных австралийцев, но и остатки колониального мышления у значительной части австралийского общества, подчеркивает МИД, приводят конкретные примеры дискриминации аборигенов. Только в полицейских участках и тому подобных заведениях страны, по данным "Гардиан", за последние 30 лет погибло 500 представителей коренного населения - так к ним относятся. Медпомощь зачастую тоже не оказывается, чему есть многочисленные примеры, приведенные в докладе.

Аборигены Гренландии подвергались принудительному выселению со своих земель. Специальный докладчик Совета ООН по правам человека по правам коренных народов Ф. Кали Цай по итогам поездки на Гренландию 1-10 февраля 2023 года отметил, что порядка 17 тыс. проживающих в Дании инуитов, несмотря на наличие датского гражданства, сталкиваются с расизмом и дискриминацией, а также различными ограничениями при получении доступа к медицинским, образовательным услугам, обеспечении жильем. В 2022 году Дания принесла извинения за изъятие детей инуитов и их помещение в датские семьи, но это мало что изменило. Также власти Дании проводили бесчеловечную политику подавления рождаемости гренландских женщин, делая стерилизацию без их согласия. В результате к середине 1970-х гг. рождаемость на острове сократилась более чем вдвое.

То же самое делали власти Канады. Под давлением общественности премьер-министр Джастин Трюдо даже публично охарактеризовал политику властей в отношении коренных жителей Канады как "канадский геноцид", но затем глава кабинета и некоторые его министры, обеспокоенные международно-правовыми последствиями, предпочли использовать более мягкие формулировки вроде "социокультурных притеснений". Коренные жители Канады до сих пор подвергаются самым разным формам притеснений. На них буквально ставились медицинские опыты. Количество преступлений против аборигенов просто огромно и занимает в докладе много страниц.

В Новой Зеландии, как следует из обнародованного 24 июля 2024 года доклада Королевской следственной комиссии по жестокому обращению, с 1950 по 2019 гг. по меньшей мере 256 тыс. человек (!), в основном представителей коренного населения, подверглись различным формам насилия в ряде государственных и религиозных учреждений, принявших их на попечение. Большинство пострадавших составляют дети, женщины и инвалиды. Истинное число пострадавших не может быть установлено, так как во многих случаях данные не фиксировались или же записи и документы о лицах, находящихся на попечении ряда организаций, уничтожались с целью сокрытия преступлений.

С докладом можно ознакомиться здесь.