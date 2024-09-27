Тюменские власти не планируют вводить туристический налог

Тюменские власти пока не планируют вводить туристический налог. По данным DK.RU, в региональном правительстве посчитали, что сбор может отпугнуть россиян от поездок в Тюменскую область, а также привести к сокращению налоговых поступлений в бюджет.

Это обусловлено риском отказа потенциальных туристов от поездки в регион, и, как следствие, снижением загрузки коллективных средств размещения с последующим снижением налоговых поступлений от гостиничного сектора в бюджет Тюменской области. Кроме того, данное обстоятельство может повлиять на решение потенциального инвестора о реализации инвестиционных проектов по строительству номерного фонда, учитывая риск возрастающей фискальной нагрузки.

Власти собираются сначала изучить опыт Санкт-Петербурга, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев, где проходит эксперимент по взиманию курортного сбора, а с 2025 г. будет взиматься туристический налог (по замыслу федеральных властей, регионы РФ могут самостоятельно принимать решение о взимании такого налога).

Принятие решения об установлении туристического налога в муниципальных образованиях региона требует более детальной проработки, говорится в сообщении.