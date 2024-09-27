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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Обвиняемая по делу о некачественных сухпайках в ВС России признала вину

Одна из обвиняемых по делу о некачественных сухпайках для Вооруженных сил России Эльвира Смирнова признала вину. Она согласилась сотрудничать со следствием. Об этом сказано в тексте решения Басманного суда о продлении ее ареста, сообщает ТАСС.

"Смирнова не намерена скрываться или препятствовать производству по делу", - сказано в судебных материалах.

Защитники Смирновой на основании этих обстоятельств просили суд отпустить ее под домашний арест. Но обвинение с адвокатами не согласилось и продлило обвиняемой срок содержания под стражей до 18 декабря.

Ранее Басманный суд также продлил срок ареста еще двум подозреваемым: топ-менеджерам Грязинского пищевого комбината - Александру Михайленко и Валерию Ковалевичу. Также обвинение по этому делу было предъявлено бизнесмену Игорю Котельникову, но он умер в СИЗО.

Уголовное дело о некачественных сухпайках расследуется по уголовной статье "Присвоение или растрата".

По материалам дела, в войска поставляли по высокой цене некачественные рационы питания даже в условиях проведения специальной военной операции. В пайках говядину заменяли курицей и свининой, таким образом энергетическая ценность становилась меньше. После экспертизы стало ясно, что сухпайки не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению.

Теги: сухпаек, суд, обвинение, ВС, Смирнова


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