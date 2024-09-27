Столтенберга напугало обновление ядерной доктрины России

Пока еще генсек НАТО (смена руководителя альянса случится совсем скоро, 2 октября) Йенс Столтенберг выслушал информацию об обновлении Россией своей ядерной доктрины и испугался за Украину.

"Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее. Цель – в том, чтобы не дать тем, кто помогает Украине, защищать себя", - приводит РИА Новости слова Столтенберга, сказанные на выступлении в Atlantic Council в Вашингтоне.

Президент России заявил, что условия применения ядерного оружия будут обновлены. В новой редакции "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания" агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.