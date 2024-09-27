Суд вынес приговор Наумову - мужу женщины, истязавшей маленького Далера из Екатеринбурга

Екатеринбургский гарнизонный военный суд отправил местного жителя и участника СВО Александра Наумова в колонию за истязания подопечного его супруги - 6-летнего Далера.

Ранее военная прокуратура запрашивала для подсудимого шесть лет заключения. Однако суд постановил отправить Наумова в колонию общего режима на пять лет. Под стражу его взяли в зале суда.

Помимо этого, суд отказал биологическому отцу погибшего ребенка в компенсации в размере 5 млн рублей, который тот требовал от подсудимого.

Напомним, об исчезновении Далера стало известно в июне 2023 года. Несколько суток его искали более 1 тыс. человек, в это время опекун мальчика Вероника Наумова утверждала, что ничего не знает о его местонахождении. Затем на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе была обнаружена большая сумка, в которой находилось тело мальчика. Выяснилось, что его смерть наступила еще несколько месяцев назад. Наумова заявляла, что спрятала тело после несчастного случая, однако позднее стало известно о регулярных истязаниях ребенка.

Прибывший после этого супруг Наумовой Александр заявлял, что не знал об издевательствах над мальчиком, но позднее стало известно, что мужчина был в курсе того, что происходило в его доме. Более того, по словам адвоката, мужчина также знал о смерти ребенка и сам предложил способ избавиться от тела. Позднее в прокуратуре Свердловской области рассказали хронологию событий, которые привели к смерти 6-летнего Далера.

Фигурантами дела также являются племянник Наумовых, которого опекунша якобы заставляла издеваться над мальчиком, и соцработница, подделавшая документы о проверке семьи. Последней вынесли приговор накануне.