27 Сентября 2024
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Школьники примут участие в благоустройстве нового парка в Краснолесье

В Екатеринбурге ученики школы №181 примут участие в благоустройстве нового парка в Краснолесье. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Напомним, в микрорайоне Краснолесье Академического района в скором времени будет организован новый парк. Официальный статус рекреации в этом году был присвоен Березовой роще, где любят отдыхать жители района, а в следующем году парк получит современное благоустройство. В нем появятся не только удобные прогулочные дорожки, современные детские и спортивные площадки, но и будут высажены новые растения, кустарники и деревья. Когда парк станет безопасным и удобным, его смогут использовать образовательные учреждения, которых в районе много. Например, здесь сможет проводить практические занятия кружок Юный ландшафтный архитектор (ЮЛА), который работает на базе школы №181.

"Сейчас мы занимаемся на территории школы – выращиваем цветы и овощи, вместе с ребятами разработали проект озеленения школы и постепенно его воплощаем. К сожалению, школьная теплица в аварийном состоянии и возможности ее починить мы пока не нашли, поэтому часть практических занятий мы проводим на улице, в парках. Мы узнали о специалистах Ботанического сада УрО РАН, которые сейчас разрабатывают проект благоустройства Березовой рощи, и они предложили ребятам поучаствовать в работе по озеленению парка. Во время познавательной экскурсии в Березовую рощу сотрудники Ботанического сада показали ребятам, как правильно собирать семена берез – чтобы вырастить саженцы и высадить их в парке", - рассказала педагог дополнительного образования клуба "ЮЛА" Елена Жукова.

Экскурсия для школьников в Краснолесье(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Поскольку в парке никогда не было профессионального ухода, в нем почти нет молодых деревьев. Прорастанию семян и укоренению всходов препятствует в первую очередь густая трава, которой заросла вся территория, а во-вторых, чрезмерно уплотненная вытоптанная почва. Вместе с ребятами нам удалось найти семеносящие деревья и собрать семена. На следующих занятиях в кружке "ЮЛА" мы будем их проращивать, наблюдать за всходами. За осень семена прорастут, и весной мы вместе высадим саженцы в парк – места для посадок будут предусмотрены проектом благоустройства", - отметила научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Надежда Поспелова.

Экскурсия для школьников в Краснолесье(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Такие занятия с научными сотрудниками Ботанического сада будут полезны ребятам и с точки зрения профориентации: они смогут ближе познакомиться с таким востребованными профессиями, как ландшафтный дизайнер, селекционер, агроном, озеленитель. И, конечно, внести вклад в преображение своего района.

Напомним, в этом году территория парка переведена в охранную категорию ТОП-1 – зоны территорий зеленых насаждений общего пользования. Проект благоустройства готовят эксперты Ботанического сада УрО РАН, а выполнять работы будет компания "Атомстройкомплекс".

Теги: парк, школьники, благоустройство, Краснолесье


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