В Свердловской области открыли призывную кампанию

В Свердловской области создали призывную комиссию в рамках ежегодного планового осеннего призыва. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Напомним, что осенний призыв стартует 1 октября и продлится вплоть до 31 декабря. В этом году ожидается призыв более 3 тыс. свердловчан.

Возглавит комиссию глава региона Евгений Куйвашев. В нее также вошли замгубернатора Азат Салихов, министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, военный комиссар региона Юрий Аксенов, члены правительства и врачи-специалисты медицинских комиссий.

Напомним, в Минобороны РФ ранее обещали не отправлять "срочников" в зону специальной военной операции. Их также не станут направлять на службу в новые регионы страны.