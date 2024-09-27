В Тюмени готов участок под строительство гостиницы межвузовского кампуса

В Тюмени готов участок под строительство гостиницы межвузовского кампуса, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В ближайшее время его передадут концессионеру.

Рабочее выездное совещание провели на площадке будущего комплекса сотрудники Главного управления строительства Тюменской области с подрядной организацией. В центре внимания - организация и планирование строительных работ.

Сейчас продолжается отсыпка соседних участков.

Напомним, в августе 2023 года губернатор Александр Моор подписал концессионное соглашение по строительству межуниверситетского кампуса мирового уровня в Тюмени. Работы ведутся в рамках национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Министерства образования и науки России.

Проект кампуса предусматривает строительство 10 объектов общей площадью свыше 167 000 кв. метров, в том числе учебно-лабораторного комплекса, технопарка, центра поддержки и развития талантливой молодежи, конгресс-центра, спортивного комплекса, четырех общежитий на 4 980 мест, гостиницы на 120 мест.

Основной задачей кампуса станет расширение связей между российскими высшими учебными заведениями и производственными предприятиями. Для этого в Тюмени будут объединены исследовательские, производственные и конгрессно-выставочные площади, а эксперты "Газпром нефти" предоставят участниками кампуса доступ к своим разработкам в сфере поддержки технологических предпринимателей. Кроме того, нефтяники помогут участникам кампуса освоить инструменты бизнес-инжиниринга и внедрить лучшие практики по поиску, развитию и тиражированию идей молодых ученых в сфере нефтесервисных технологий. В результате такого сотрудничества тюменский кластер станет важным звеном образовательной и технологической экосистемы Сибири.

Проект реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты".