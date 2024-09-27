МИД Польши: Украина должна покаяться за Волынскую резню

Пока украинский режим не покается за Волынскую резню, отношения с Польшей не могут быть безоблачными, тем более что Киев хочет стать членом ЕС. Об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Польши украинской прессе.

"Готовность к открытой и честной дискуссии, основанной на фактах, и к обеспечению достойного захоронения всех убитых – элемент идентичности Евросоюза, членом которого Украина станет. Без конкретных действий Киева такой односторонний подход к общей истории все больше будет тяготить двусторонние отношения", – заявила Варшава.

В этих строках не говорится прямо о покаянии, но все польские политики требуют от Киева признать и осудить действия бандеровцев в отношении поляков. Киев от этого всячески уклоняется.

Ранее Зеленский фактически поругался с главой МИД Польши Радославом Сикорским, в том числе из-за хамства киевского режима, который требует быстрого вступления в ЕС и еще обвиняет Польшу в недостаточной поддержке. Сикорский заявил, что Польше потребовалось целое десятилетие для вступления и она выполнила все требования, а Зеленский хочет все и сразу под предлогом военного конфликта. Он пригрозил жесткими мерами, если Киев не найдет "приемлемого решения" по Волынской резне.