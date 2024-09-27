Китай и Бразилия захотели создать платформу для разрешения украинского кризиса

Китай и Бразилия захотели платформу "Друзья мира", чтобы способствовать мирному разрешению украинского кризиса.

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке. Китайский политик уточнил, что это будет "попытка Китая, Бразилии и стран глобального Юга добиться мира", пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Китай продолжит работать с международным сообществом, прилагая усилия для содействия урегулированию кризиса на Украине. Об этом заявили в МИД КНР, комментируя новые мирные предложения президента РФ Владимира Путина. При этом в МИД не ответили на вопрос о том, готов ли будет Пекин предоставить площадку для Москвы и Киева, если стороны договорятся начать мирные переговоры.