В Тобольске с предприятия взыскали миллион в пользу отца погибшего рабочего

В Тобольске вынесен приговор по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Виновным признан 39-летний машинист буровой установки на одном из промышленных предприятий Тобольска. Он производил работы по устройству буронабивных свай при помощи обсадных труб. В нарушение требований безопасности, он не убедился в отсутствии людей в зоне действия машины и ее рабочих органов и приступил к опусканию многотонной обсадной трубы на землю в горизонтальное положение.

Во время опускания труба, находящаяся в фазе свободного падения, упала на находящегося рядом помощника машиниста буровой установки, который от полученных травм скончался на месте.



С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.



Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего и взыскал с организации-работодателя виновного компенсацию морального вреда на сумму 1 млн рублей в пользу отца погибшего работника.