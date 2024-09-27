Мигранты смогут легализоваться в России только после трех лет брака

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о внесении поправок к проекту федерального закона, регулирующего правовое положение иностранных лиц.

"Предложили выдавать разрешение на временное проживание в нашей стране в упрощенном порядке только спустя три года брака с гражданкой(-ином) Российской Федерации. Лишь после истечения этого минимального периода можно будет претендовать на получение соответствующего разрешения вне квоты", - написал Володин в своем telegram-канале, уточнив, что если брак заключается по любви, а не из корыстных побуждений, то это время – не преграда для создания семьи.

Он привел данные МВД о том, что с 2021 г. по настоящее время было заключено более 4,3 тыс. фиктивных браков с целью получения миграционного статуса. Вторая поправка нацелена на борьбу с так называемым фиктивным отцовством или материнством.

"Предлагается установить, что получить вид на жительство после усыновления ребенка, являющегося гражданином РФ, без вступления в брак возможно будет только спустя три года с момента совместного проживания или ведения хозяйства. Если это будет доказано через судебные процедуры", - пишет Володин.

После теракта в "Крокусе" перед российскими властями в очередной раз встала проблема не только контроля и безопасности в целом, но и в полный рост встал вопрос мигрантов, правил их пребывания, контроля их нахождения на территории РФ. Президент Владимир Путин поручил разработать систему дополнительных профилактических мер по борьбе с незаконной миграцией – так, в стране может появиться и новое ведомство по вопросам миграционной политики и межнациональных отношений. Предполагается, что это может быть как министерство, так и федеральное агентство с широкими полномочиями, которое будет подчиняться напрямую главе государства.