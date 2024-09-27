Детям запретят продавать газовые баллончики и зажигалки

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий запрет на продажу несовершеннолетним опасных газосодержащих бытовых товаров - зажигалок, баллончиков, портативных туристских газовых плит и т.п.

Перечень опасных товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы, разработает Правительство. Их нельзя будет продать детям и подросткам ни очно, ни дистанционно. Продавец должен будет потребовать у покупателя документы для подтверждения возраста. При заказе через интернет правила проверки возраста также определит Правительство.

Помимо этого, детей планируется защитить от информации, пропагандирующей либо демонстрирующей вдыхание сжиженного газа. Изменения необходимо внести в закон об основных гарантиях прав ребенка и закон об образовании.

Депутаты признают, что бытовые газы, которые используют для зажигалок или костров, становятся уже опасной формой токсикомании. Летальность от вдыхания таких газов превышает 90%. То есть при их вдыхании с вероятностью более 90% ребенок умрет. В 2016-2023 гг. от этого официально погибли 817 детей. Проблема достигла таких масштабов, что нуждается в регулировании на федеральном уровне, тем более что в регионах законодательные акты имеют различный предмет правового регулирования и отличаются друг от друга.

Также зажигалки и газосодержащие товары представляют опасность с точки зрения провоцирования пожаров. Каждый год происходит множество несчастных случаев, связанных с использованием огня и газов, в том числе при экспериментировании с зажигалками, говорит член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.