В Свердловской области растет потребность в воспитателях

В Свердловской области заметно возросла потребность в воспитателях. Об этом свидетельствует исследование платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Согласно его результатам (есть в распоряжении Накануне.RU), в первые почти девять месяцев 2024 года на Среднем Урале было открыто около 900 вакансий для воспитателей. Это на 27% больше, чем год назад. Среди регионов УрФО Свердловская область находится на третьем месте по динамике роста числа вакансий для воспитателей.

По данным hh.ru, средняя предлагаемая зарплата для воспитателей в Свердловской области составляет 34 тысячи рублей. Это на 13% больше относительно прошлого года.

Напомним, что в прошлом году в мэрии Екатеринбурга открыто признавали нехватку воспитателей и нянь в детских садах. А весной этого года в городе уволили воспитательницу, пнувшую ребенка в детсаду.