Главе СКР доложат о семикласснике, выпрыгнувшем из окна школы в Первоуральске

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки в Первоуральске, где в одной из школ ученик 7 класса выпрыгнул из окна.

Напомним, 13-летний подросток исполнил "трюк" в начале недели в школе №5. В прошлую пятницу он уже прыгал из окна, но отделался ссадинами. В этот же раз, как передает Telegram-канал Ural Mash, школьник приземлился неудачно, получил компрессионный перелом позвоночника и стал звать одноклассников на помощь.

Сообщается, что в момент инцидента учителей не было рядом. На окнах школы отсутствовали блокирующие устройства.

"По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка. Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. представить доклад о ходе проверки", - рассказали в пресс-службе СКР.

Свою проверку организовала и прокуратура, которая намерена выяснить обстоятельства травмирования подростка и дать правовую оценку действиям сотрудников школы.