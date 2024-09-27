Вблизи Уханя утонула подлодка

В конце весны – начале лета в Китае затонула новейшая атомная подводная лодка. Это случилось на верфи близ Уханя.

Информации о причинах аварии и пострадавших нет. Также неизвестно, было ли на подлодке ядерное топливо. Эксперты, не связанные с правительством США, говорят, что это "вполне вероятно". При этом Пекин данные о ЧП не подтверждает.

Затонувшее судно было построено государственной компанией China State Shipbuilding Corp. Оно отличается Х-образной кормой, которая призвана сделать судно более маневренным, пишут "Ведомости".