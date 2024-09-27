СК считает, что семья из Сибири отравилась "неустановленным инсектицидным средством"

Следователи высказались о том, какую версию отравления семьи из Красноярского края считают приоритетной.

"Попадание в организм детей компонентов инсектицидного неустановленного средства – приоритетная версия следствия отравления детей в Назаровском районе Красноярского края на данный момент. Проведение судебных химических экспертиз продолжается", – сообщает Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Напомним, что семья обратилась за медицинской помощью 21 сентября с признаками отравления. В тот же день в больнице умерли два ребенка — девочка 6 лет и мальчик 13 лет, 22 сентября в реанимации скончалась девочка 11 лет, в ночь на 23 сентября — девочка 12 лет. Родители детей в тяжелом состоянии были в реанимации и пришли в себя 23 сентября. Мама четверых детей беременна пятым ребенком, его удалось спасти.

Из дома отравившейся семьи на экспертизу были отправлены удобрения, химикаты, таблетки для посудомоечной машины, остатки еды, ветеринарные лекарственные препараты. Одной из версий случившегося называли отравление дихлофосом. Также сообщалось, что четверо детей отравились средством для травли мух. Изначально предполагалось, что они варили пельмени сами и по ошибке добавили порошок вместо приправы. Однако судмедэксперты не обнаружили в организме одной из умерших девочек следов инсектицидного средства.