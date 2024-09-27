В октябре могут увеличиться сроки доставки товаров из Китая

Сроки доставки товаров в Россию из Китая могут вырасти в октябре.

Пересылка увеличится на четверть. Одна из причин — длинные выходные в КНР по случаю празднования Дня образования страны с 1 по 7 октября. Чтобы избежать затруднений, китайские перевозчики высвобождают склады и сгружают товары на границу.

Срок мультимодальной доставки из КНР, по данным мультисервисного оператора логистических услуг ПЭК, уже составляет 55–60 дней. Наиболее пострадают такие категории товаров, как электроника, одежда, обувь, комплектующие и интернет-торговля.

Перевозчики начали переориентировать поставки через Монголию. Как считают эксперты, новый логистический маршрут облегчит ситуацию, сообщают "Известия".