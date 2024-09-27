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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Спутниковый интернет хотят включить в стоимость авиабилетов

Министерство транспорта России вместе с заинтересованными ведомствами до конца текущего года намерено рассмотреть введение обязательных требований для авиаперевозчиков по наличию доступа в интернет для пассажиров.

При этом он будет включен в стоимость билета. Минпромторгу необходимо предусмотреть обязательное оснащение оборудованием спутниковой связи самолетов на стадии их создания, следует из проекта поручений первого вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. По его словам, проект сформулирован по итогам цифрового форума "Космос для людей".

Среди прочего рассматривалась тема расширения количества потребителей спутниковой связи. Как заявил гендиректор ФГУП "Космическая связь" Алексей Волин, была высказана рекомендация к тому, чтобы ввести нормативное требование, чтобы на бортах воздушных судов, морских и речных судов, а также поездов в обязательном порядке присутствовал интернет, и стоимость этого интернета была включена в цену.

"Практика показывает, что люди, к сожалению, существа жадные. И, оказавшись пассажиром поезда или самолета, никто за интернет дополнительно платить не готов", указал он.

Гендиректор считает, что в настоящее время удачный момент для принятия решения по внедрению российского оборудования для обеспечения интернета на самолетах. "У нас будет в ближайшие годы меняться парк самолетов, начинается производство отечественных бортов. И если сейчас не предусмотреть на стадии производства наличие приемного оборудования сертифицированного, которое позволит [подключить интернет к] самолету, то потом его установить будет невозможно", — указал Волин.

Подключение транспорта к интернету заложено в бизнес модели оператора "Бюро 1440", который планирует развернуть группировку спутников в ближайшие годы. Интерес к сотрудничеству с ней проявили "Аэрофлот", РЖД и судовладельцы, с которыми уже около года обсуждается подключение к спутниковому интернету. РЖД как монополисту с регулируемыми тарифами удобнее продавать интернет как дополнительный сервис. А с "Аэрофлотом" тема оплаты интернета — включать ли его в билет, либо предлагать за отдельную плату — не обсуждалась, сообщает Forbes.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" может возобновить услугу предоставления интернета на своих рейсах. Как заявил гендиректор компании Сергей Александровский, перевозчик и "Яковлев" подписали соглашение в области цифровых авиатехнологий.

Теги: интернет, авиация, связь


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