В Москве мигрант напал на врачей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту нападения мигранта на бригаду медиков.

Как сообщает в Telegram СКР, это произошло в Москове. К 24-летнему мигранту прибыли врачи. Во время осмотра молодой человек повел себя неадекватно и набросился на них, а потом пытался оказать сопротивление полицейским, прибывших его задержать.

Следственные органы проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей за хулиганство.

Ранее мигранты избили мужчину из-за одежды в Москве.