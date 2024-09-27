В России хотят сокращать срок заключенным за прочитанные книги

В Госдуме предложили сокращать срок осужденным в тюрьмах за прочитанные ими книги.

Об этом говорится в обращении вице-спикер от "Новых людей" Владислав Даванков в адрес Минюста. Депутат считает, что эта инициатива может способствовать исправлению и ресоциализации осужденных. Такая практика активно используется в разных странах мира, например в Казахстане и Бразилии.

"Возможным вариантом реализации указанной инициативы может стать законодательное закрепление снижения сроков заключения при прочтении осужденным каждой новой книги из перечня литературы, который будет утвержден министерством юстиции России", - указал Даванков.

В указанный список литературы могут войти книги русских писателей, например "Преступление и наказание" Федора Достоевского, "Воскресение" Льва Толстого, "На дне" Максима Горького, сообщает РИА "Новости".