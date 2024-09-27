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Фото: Накануне.RU

Совфед предложил давать абитуриенткам с детьми допбаллы при поступлении в вуз

Глава комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил считать наличие детей индивидуальным достижением для женщин при поступлении в высшие учебные заведения России.

Парламентарий предложил давать дополнительные баллы, если ребенок рожден в течение года до подачи документов в вуз. Об этом говорится в его письме в адрес главы Минобрнауки Валерия Фалькова. Сенатор считает, что данная мера создаст более комфортные условия для поступления в вузы для девушек с детьми. Кроме того, дополнительные баллы станут "одной из мер для профилактики прерывания беременности" и помогут повысить статус семей с детьми.

Кутепов отметил, что в системе образования уже принимаются меры для поддержки рождаемости. Он напомнил о появлении возможности перехода на бюджетное обучение для женщин, родивших ребенка в период обучения, сообщает ТАСС.

Замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова заявляла в феврале 2024 года, что министерство начинает увеличивать количество комнат для пребывания детей в университетах. При этом в июне она сообщила, что ведомство прорабатывает вопрос внеочередного зачисления в ясли и детские сады детей, чьи родители учатся в вузах.

Напомним, в российских регионах, где отмечается низкая рождаемость, предлагается выплачивать семьям с детьми по 1 млн руб. для погашения жилищных кредитов. По данным Росстата, на которые сослались депутаты, в текущем году зафиксирован исторический минимум рождаемости — за первое полугодие на свет появилось 599,6 тыс. детей, что на 16,6 тыс. меньше, чем за такой же период 2023 года.

Теги: вуз, образование, дети, рождаемость


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