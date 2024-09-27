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Фото: Накануне.RU

Зеленский планирует провести президентские выборы в 2025 году

Украинский лидер Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в 2025 году.

Как сообщает The Economist, таким образом, он планирует укрепить свою власть. Как выяснил Американский национальный демократический институт, доверие граждан Украины к президенту упало с 80% в мае 2023 года до 45% в 2024 году. Доверие к правительству еще меньше.

Издание пишет, что о потенциальных соперниках Зеленского на выборах ведется много споров. Называется имя Валерия Залужного, который был уволен с должности главкома ВСУ в феврале текущего года. Украинцы не против выбрать его в качестве главы государства, следует из опроса.

Как заявила экс-премьер Украины Юлии Тимошенко, "политический процесс определенно начался".

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы должны были состояться в марте, однако не были проведены, так как в стране действует военное положение.

Госдепартамент США и европейская внешнеполитическая служба констатируют: среди украинских граждан нарастает недовольство затягиванием конфликта с Россией, стремительно распространяется апатия, усиливается недоверие к государственным институтам, тем более, что легитимность Зеленского полностью утрачивается.

Теги: Зеленский, Украина, выборы


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