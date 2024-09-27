Пятеро детей пострадали от взрыва в Мариуполе

В Мариуполе пятеро детей в возрасте от 10 до 14 лет пострадали "при неосторожном обращении с найденным взрывоопасным предметом".

Как сообщил в Telegram глава ДНР Денис Пушилин, три ребенка находятся в тяжелом состоянии, два — в состоянии средней тяжести.

Также Пушилин сообщил, что в Петровском районе Донецка во время ликвидации возгорания после обстрела случилась повторная атака. В результате пострадали шестеро пожарных. Кроме того, повреждения получили три жилых дома в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки, а также линия электропередачи в Кировском районе Донецка и газопровод в Никитовском районе Горловки.

ВСУ совершили 34 атаки, выпустив более 90 боеприпасов. Украина также применяла ствольную артиллерию.

Ранее в Белгороде из-за обстрела ВСУ загорелись четыре дома.