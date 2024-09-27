Названа причина отказа Зеленского от встречи с Трампом

Украина отказалась от встречи Владимира Зеленского с бывшим президентом США Дональдом Трампом, так как это могло быть расценено как поддержка президентской кампании Трампа.

Как сообщает Time со ссылкой на близких к президенту Украины двух чиновников, стороны обсуждали возможность провести встречу в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во время визита Зеленского в США. Вместо этого Киев предложила провести встречу "на более нейтральной территории". Рассматривался вариант проведения совместного интервью на одном из американских телеканалов. Однако после того, как украинский президент посетил оружейный завод в Пенсильвании, "тон обсуждений изменился".

Издание отмечает, что этот визит расстроил Трампа и его союзников, и переговоры о возможной встрече с Зеленским сорвались. Зеленский приехал в родной город действующего президента США Джо Байдена в штате, где идет острая предвыборная борьба.

На следующий день после поездки Зеленского Трамп провел митинг в Пенсильвании, на котором назвал украинского лидера "величайшим в мире продавцом" за то, что он "сумел убедить США отправить помощь Украине".

В свою очередь, в США призвали провести расследование визита Зеленского на военный завод в Пенсильвании. Письмо об этом написали девять конгрессменов и направили его генеральному инспектору американского министерства юстиции. По словам политиков, поездка на военный завод могла быть политически мотивированнойю