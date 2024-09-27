Арестован экс-депутат "Новых людей" по делу об особо крупной растрате

В Москве Басманный суд арестовал бывшего депутата от партии "Новые люди" Григория Шилкина.

Он обвиняется в особо крупной растрате, за что ему грозит до 10 лет лишения свободы. Бывший парламентарий будет находиться под стражей до 24 ноября.

Экс-депутата задержали в Архангельске и доставили в Москву для проведения следственных действий. По месту жительства и в его офисе провели обыски, сообщает РБК.

С 2004 по 2021 год Шилкин был гендиректором ООО "Архангельское специализированное энергетическое предприятие". После этого он стал депутатом Госдумы восьмого созыва и вошел в думский комитет по энергетике. В конце июля он досрочно покинул кресло депутата.

Следствие считает, что дело в отношении Шилкина связано с его деятельностью на посту главы АСЭП. В деле фигурируют хищения на сумму около 2 млрд руб., сообщает Forbes.