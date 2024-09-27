Стало известно о готовности США участвовать в помощи Украине на $50 млрд

Вашингтон сообщил Европейскому союзу, что внесет $20 млрд в пакет помощи Киеву на $50 млрд, если Евросоюз изменит санкционный режим против Москвы, сделав его более предсказуемым.

Как сообщает Bloomberg, даже если ЕС не выполнит это условие, США все равно внесут свой вклад в запланированный пакет помощи, но в меньшем объеме, заявили источники агентства. По словам американского чиновника, Вашингтон намерен полноценно участвовать в предоставлении Украине кредита $50 млрд, однако масштаб вклада будет зависеть от того, как ЕС сможет гарантировать, что российские активы, за счет которых планируется обеспечить займ, останутся замороженными.

В настоящее время санкции Евросоюза требуют продления каждые шесть месяцев.

Ранее стало известно, что первые доходы, полученные от замороженных в ЕС российских суверенных активов, пошли преимущественно на оплату поставок ПВО и боеприпасов для Украины.