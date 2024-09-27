27 Сентября 2024
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Благотворительного фонда &quot;Люблю и благодарю&quot;

Фонд "Люблю и благодарю" рассказал, как создатели "Гринвича" ежедневно помогают кормить 700 нуждающихся екатеринбуржцев

Екатеринбургский благотворительный фонд "Люблю и благодарю" продолжает сотрудничество со своим главным стратегическим партнером - девелоперской компанией "Общество Малышева 73". Именно благодаря ей фонд смог встать на ноги, сформировать сеть точек раздачи еды нуждающимся, а теперь и вовсе планирует расширяться, открывая новые пункты в других территориях Свердловской области.

Компания "Общество Малышева 73" известна в Екатеринбурге строительством ТРЦ "Гринвич" и реконструкцией ТЦ "Пассаж". В 2021 году благотворительный фонд обратился к девелоперу, который и помог активистам запустить сеть раздачи комплексных обедов для более чем 700 (в сутки) нуждающихся жителей Екатеринбурга и Березовского.

"Общество Малышева 73" - это один из наших глобальных партнеров, и по уровню поддержки они для нас такие же, как "Фонд президентских грантов". Наше партнерство с ними началось еще в 2020 году, когда они небольшой суммой поддержали наш проект по выдаче обедов в Ленинском районе. Мы арендовали часть кухни в кафе "Люблю и благодарю" на улице Куйбашева, а затем в 2021 году заключили договор долгосрочной аренды в помещении на улице Московской. Мы хотели свой цех, но там нужно было делать ремонт - очень много всего переделывать под пищевое производство. С этим дорогостоящим проектом мы обращались ко многим предприятиям, и "Малышева 73" были практически первыми, кто нас поддержал очень серьезной суммой - около 3,8 млн руб. Сначала выдали 1,5 млн, чтобы мы смогли начать строительство. Оставшуюся часть денег нам выделили на запуск цеха и закупку необходимого кухонного оборудования. В 2023 году мы запустили цех и теперь можем готовить более чем в три раза больше обедов ежедневно. Максимальная же мощность - это 1,5 тыс. обедов ежедневно. Без "Малышева 73" ничего бы этого не было", - рассказали Накануне.RU представители фонда.

"Кухня добрых блюд" от Благотворительного фонда "Люблю и благодарю"(2024)|Фото: пресс-служба Благотворительного фонда "Люблю и благодарю"

Еще по 4 млн рублей девелопер пожертвовал в бюджет фонда на 2024-25 годы. Активисты регулярно ведут отчетность: все средства направлены на помощь нуждающимся и зарплаты сотрудникам. Основной вид деятельности - раздача благотворительных обедов. Собственное пищевое производство позволяет готовить качественную и разнообразную пищу, а финансовая поддержка - осуществлять, в том числе, и доставку обедов на дом для лиц с ограниченными возможностями.

"Главная задача на текущий год - это сохранить объем помощи, который мы взяли на себя в 2023 году, то есть продолжать готовить 700 комплексных обедов каждый день на доставку в разные районы города Екатеринбурга. Благодаря поддержке таких мощных партнеров как"Малышева 73" это возможно", - рассказали в фонде.

На сегодняшний день комплексные обеды выдают в шести точках Екатеринбурга:

  • 10.30 ул. Амундсена, 66А - в Ленинском районе;
  • 11.10 пер. Автомобильный, 5 - на Вторчермете;
  • 11.50 пер. Хибиногорский, 29 - на Химмаше;
  • 13.20 ул. Коуровская, 9 - старая Сортировка;
  • 14.20 пр. Космонавтов, 43В - на Уралмаше;
  • 15.40 ул. Театральная, 34 - в Березовском.

Цех фонда "Люблю и благодарю" находится на Московской, 80 напротив торгового центра "Фан-Фан". Обеды также предоставляются в Доме ночного пребывания на ул. Машинная, 9а и в Православном гуманитарном центре при церкви Ксении Петербургской на ул. Красных партизан, 1. Открывать точки в центре уральской столицы пока не планируется, так как, судя по отзывам их подопечных, наибольшая потребность в помощи исходит как раз от жителей окраин.

"Кухня добрых блюд" от Благотворительного фонда "Люблю и благодарю"(2024)|Фото: пресс-служба Благотворительного фонда "Люблю и благодарю"

"Кухня добрых блюд" от Благотворительного фонда "Люблю и благодарю"(2024)|Фото: пресс-служба Благотворительного фонда "Люблю и благодарю"

В герметичном пластиковом контейнере находится три блюда: салат, суп и горячее. Постоянными посетителями являются малоимущие пенсионеры, которые живут на минимальную пенсию, малоимущие многодетные семьи, инвалиды или люди в трудной жизненной ситуации, которые остались без средств к существованию.

"Знаете, бывает глава семьи, который единственные кормилец, и получил какую-то тяжелую травму и не может работать. У них трое детей, кредиты, нужно оформлять инвалидность, и в такое время людям тоже нужно есть - к ним мы и приходим на помощь. Но большинство у нас, конечно, пенсионеров. У нас есть люди, у которых после того как они отдадут платежи за квартиру и купят обязательные лекарства, остается всего 3 тыс. рублей в месяц на еду. Ну как на такие деньги можно прожить? Так получается, что некоторые бабушки растягивают этот обед вообще на три приема: салат - на завтрак, суп - на обед, горячее - на ужин. Потому у нас обязательно всегда три блюда", - отметили в фонде.

"Кухня добрых блюд" от Благотворительного фонда "Люблю и благодарю"(2024)|Фото: пресс-служба Благотворительного фонда "Люблю и благодарю"

Сейчас благотворительный фонд обслуживает Екатеринбург, а с 2023 года и Березовский, в перспективе планируется выйти и в другие города Свердловской области. Первый на очереди Первоуральск, в котором, по данным местной НКО - (благотворительный фонд местного сообщества "Первоуральск-21 век"), есть как минимум 100 нуждающихся. В фонде "Люблю и благодарю" уверены, что желающих получить помощь будет намного больше, как это было и в Екатеринбурге.

"Мы провели исследования и поняли, что на удалении от Екатеринбурга еще больше нуждающихся, особенно в городах. В мелких деревнях запросов на готовые обеды нет, но им очень нужна гуманитарная помощь: одежда, продуктовые наборы. Сейчас мы смотрим в сторону Первоуральска. У нас есть два фургона, но все опять же упирается в финансирование на ежедневное обслуживание новых точек, чтобы не получилось так, что мы людей обнадежили, а потом их бросили", - пояснили в фонде.

Волонтеры Благотворительного фонда "Люблю и благодарю"(2024)|Фото: пресс-служба Благотворительного фонда "Люблю и благодарю"

Помимо благотворительных обедов, волонтеры "Люблю и благодарю" занимаются и другой работой. Это как помощь бездомным, предоставление адресной гуманитарной помощи, организация мероприятий, юридическая и нотариальная помощь, а также преображение внешнего вида пенсионеров. Фактически, фонд работает в режиме "единого окна" для тех, кому нужна срочная помощь. Специалисты консультационного центра "База добра" готовы оказать помощь сами, либо направить в иные организации, как государственные, так и некоммерческие.

"1 октября у нас День пожилого человека и весь сентябрь город собирал продукты для нуждающихся пенсионеров. А до этого граждан 60+ приглашали на фотопроект "Преображение", в рамках которого наши волонтеры - визажисты, стилисты и парикмахеры водили наших бабушек по магазинам и дарили новый образ. Мы часто проводим различные активности. Недавно волонтеры устроили день настолок, нашим подопечные были в восторге", - добавили в фонде.

Преображение пенсионерки из Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба Благотворительного фонда "Люблю и благодарю"

Преображение пенсионерки из Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба Благотворительного фонда "Люблю и благодарю"

Преображение пенсионерок из Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба Благотворительного фонда "Люблю и благодарю"

Всего в фонде насчитывается 14 штатных сотрудников, и около 100 членов волонтерского движения, 10 из которых работают ежедневно. Среди них те же юристы, парикмахеры, дизайнеры и просто неравнодушные уральцы. Стать частью волонтерской семьи можно, позвонив по телефону: 227-09-07 или связавшись с активистами на их сайте - особенно ценятся активисты на колесах. Принимается и посильная помощь. Например, сотрудники компаний или жители домов могут организовать сбор фруктов и другого продовольствия, которое в дальнейшем на различных мероприятиях раздадут нуждающимся.

Благотворительный фонд "Люблю и благодарю" помогает нуждающимся с 2016 года. За это время он семь раз становился победителем конкурса "Фонда президентских грантов", в 2020 году получил статус "Исполнитель общественно-полезных услуг". Руководитель фонда Римма Мочалкина входит в общественный совет при министерстве социальной политики Свердловской области, а также является экспертом Общественной палаты Свердловской области.

Теги: Екатеринбург, Малышева 73, Люблю и благодарю, фонд, благотворительность


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