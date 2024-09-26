В Екатеринбурге закроют движение на нескольких улицах из-за крестного хода

29 сентября на время крестного хода в Екатеринбурге закроют движение сразу на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Речь идет о пути верующих от храма в честь иконы Божией Матери "Владимирская" по улице Шувакишская, 3 до мужского монастыря в честь святых Царственных Страстотерпцев - урочище Ганина Яма.

Ограничения будут установлены с 12.00 до 14.00 на следующих участках:

улице Байдукова (от территории Клинической больницы РЖД-Медицина до улицы Волжская);

улице Волжской (от улицы Байдукова до улицы Решетская);

улице Решетской (от улицы Волжская до улицы Леваневского);

автодороге в поселок Шувакиш (от улицы Леваневского до улицы Зеленой);

улице Зеленой (от автодороги в поселок Шувакиш до проезда под Екатеринбургской кольцевой автомобильной дорогой).

Городские власти просят горожан отнестись к ситуации с пониманием и продумывать путь следования заранее. С этим может помочь информационная карта, на которой отображена вся актуальная информация о дорожных перекрытиях.