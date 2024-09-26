Эрдоган заявил о готовности Турции организовать переговоры России и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность страны стать участником переговоров России и Украины.

"Мы заявили, что готовы быть внутри этой конференции. И министр иностранных дел Хакан Фидан, и наша разведывательная организация будут поддерживать с ними контакт. Мы надеемся, что мы, как Турция, примем участие в установлении мира в регионе. Возможно, мы являемся страной, которая больше всех желает справедливого мира между Украиной и Россией. Мы без колебаний "положили руки под камень" и стремимся к миру", - передает слова турецкого президента РИА Новости.

Еще в июле в Кремле заявили, что Эрдоган не станет посредником в переговорах с Украиной.