Иностранцам в России может потребоваться три года брака для получения временного гражданства

В Госдуме подумали о решении проблемы с фиктивными браками ради получения временного российского гражданства. Одним из таких является увеличение срока пребывания в браке с двух до трех лет. Как рассказал журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, соответствующая поправка была накануне внесена в Госдуму.

"Госдума шаг за шагом разгребает накопившиеся проблемы в миграционной сфере. Внесли поправки к принятому в первом чтении законопроекту, котором изначально предлагалось выдавать разрешение иностранному гражданину на временное проживание в нашей стране в упрощенном порядка спустя 2 года брака с гражданином РФ. Правильно минимальный срок нахождения в браке сделать не менее трех лет", - заявил Володин.

По данным МВД, которые привел депутат, только с 2021 года в России было заключено 4,3 тыс. фиктивных браков с иностранцами ради получения миграционного статуса.

Также срок в три года хотят ввести и при усыновлении ребенка с российским гражданством. Такую схему также используют иностранцы, чтобы в кратчайшие сроки получить вид на жительство и при этом не вступать в брак. Однако, при одобрения поправки, подобное станет возможным только после трех лет проживания с ребенком или ведения хозяйства.