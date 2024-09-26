Под Архангельском пропал вертолет местного бизнесмена. На борту мог находиться депутат Сметанин

В Архангельской области пропал вертолет Robinson 44 с двумя людьми на борту. Началась поисковая операция.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на экстренные службы, полет выполнялся из поселка Бычье в поселок Карандашевская Приморского округа. В указанное время на место воздушное судно не прибыло, на связь выходить перестало.

По данным Telegram-канала SHOT, вертолет принадлежит архангельскому бизнесмену и владельцу фирмы по утилизации металлолома Алексею Семенову. Вместе с ним на борту якобы находился местный депутат Сергей Сметанин. Само же происшествие, по данным канала, произошло накануне между 16.00 и 16.30, однако для прояснения ситуации потребовалось больше суток, так как полет не был зарегистрирован, а борт не приписан ни к одному аэродрому.

На публикации в СМИ обратила внимание и Северо-Западная транспортная прокуратура, которая взялась проверить информацию.

"По предварительным данным, план полетов в центр по организации воздушного движения не направлялся. В настоящее время объективных данных о полете вертолета в уполномоченных органах не имеется. Ситуация находится на контроле", - пояснили в пресс-службе прокуратуры.