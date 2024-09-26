Депутат Госдумы обратила внимание на избиение подростков в стенах реабилитационного центра Талицы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратила внимание на истории из "Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Талицкого района", где избивают воспитанников.

Ранее в социальных сетях и СМИ появились видео, как подростки избивают младших воспитанников и требуют встать на колени. По непроверенным данным, издевательства происходят по указанию педагогов и длятся вот уже несколько лет.

"Считаю, что указанные в публикациях факты и обстоятельства заслуживают пристального внимания и тщательной проверки. На основании изложенного прошу вас, уважаемый Александр Иванович, взять дело на личный контроль и провести проверку по фактам, указанным в публикациях средств массовой информации и в моем депутатском запросе, в случае их утверждения, принять необходимые меры реагирования и в случае необходимости привлечь виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации", - написала Лантратова в своем обращении.

Ранее мы писали, что глава СКР Александр Бастрыкин уже отреагировал на публикации СМИ и потребовал возбудить уголовное дело по факту избиения воспитанников учреждения. В следственных органах также хотят проверить руководство учреждения на халатность. Организована судебно-медицинская экспертиза, которая определит степень тяжести вреда, нанесенного воспитанникам.

Прокуратура также проверит, действительно ли телесное наказание было идеей сотрудников центра.