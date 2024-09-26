26 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

ЦСКА заполучил четырехкратного чемпиона Италии из "Ювентуса"

Четырехкратный чемпион Италии и двукратный обладатель Кубка страны Миралем Пьянич, покинувший "Ювентус" присоединился к ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Футболист подписал контракт по схеме 1+1 и вошел в клуб на правах свободного агента. В команде он будет играть под номером 15.

"Я очень счастлив быть здесь и подписать контракт. ЦСКА - огромный клуб с большой историей. Это клуб с историей, который всегда будет сражаться за первые места в лиге! Это клуб с огромным потенциалом и легендарными игроками, такими как Игорь Акинфеев. Я рад присоединиться к этой команде. Это именно тот вызов, который был мне нужен. Прошлые несколько лет были интересными. У меня была возможность играть в Азиатской Лиге чемпионов и выигрывать титулы, но я хочу вернуться на европейскую арену, в лигу с высокой конкуренцией, где стадионы собирают большое количество зрителей. Я действительно счастлив быть здесь", - заявил Пьянич.

Ранее босниец также выступал за "Лион", "Рому" и "Барселону", с которой стал обладателем Кубка Испании. За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.

Теги: ЦСКА, Ювентус, Пьянич


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